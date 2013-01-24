جدّة 3456259 نسمة

من واقع أرقام تعداد السكان لعام 2010م وبحسب الموقع الإلكتروني للمصلحة العامة للإحصاء والمعلومات؛ فإن عدد سكان (محافظة جدة) يبلغ (3456259 نسمة)!!بينما يؤكد التعداد نفسه أنّ عدد قاطني محافظة شَقراء (40541 نسمة)، وأنه يسكن محافظة المجمعة (133285 نسمة)!!وإزاء تلك الأرقام التي لا تكذب نجد أن بعض الوزارات الخدمية، ومنها التعليم العالي لا تعير تلك الإحصاءات بالاً في توزيع خدماتها ومشروعاتها!!

فالآن في محافظة جدة التي عدد سكانها يساوي تقريباً عشرين ضِعْفَ مجموع قَاطِنِي محافظتي (شقراء والمجمعة) جامعة واحدة فقط هي جامعة الملك عبدالعزيز؛ بينما في كلٍّ واحدة من المحافظتين جامعة مستقلة بكلياتها وأقسامها المتعددة!!



ولذا فإن القرارات الأخيرة الصادرة قبل أيام عن (التعليم العالي) بتحويل بعض فروع جامعة الملك عبدالعزيز إلى كليات لا تكفي ولا تلبي احتياجات (جدّة)؛ فهي مع المحافظات والمراكز التابعة لها تَنشد أربع جامعات على الأقل، وليس فروعاً وكليات!!



ويبقى لاشك ولا ريب أن أهل (شقراء والمجمعة) يستاهلون أكثر وأكثر؛ ولكن توجيهات قيادتنا الرشيدة دائما تنادي بتوزيع صور التنمية ومشروعاتها في مختلف المناطق والمحافظات بالنظر لعدد السكان؛ ولكن بعض المؤسسات الخدمية يغيب عنها التخطيط، وتغلبها العشوائية؛ ولذا ننتظر من التعليم العالي تصحيح المسار بإنشاء جامعات في جدّة وغيرها من المناطق والمحافظات ذات الكثافة السكانية.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"