عقاب من الجهتين

خلال هذا الأسبوع، نشرت الصحف خبرين لاعتداء مواطن على رجل أمن واعتداء مواطن آخر على مسؤول بشركة الكهرباء. ومناقشة هذين الاعتداءين، يجب ألا تتم بفرضية أن المواطنيْن ارتكبا خطأ في ممارستهما هذه، فهذا الموضوع مبدأي ولا نقاش فيه. هما ارتكبا خطأ، و يجب معاقبتهما.

ما يجب مناقشته، هو حالة الاحتقان التي نعيشها جميعاً عندما نراجع دائرة حكومية او أهلية. ما سبب هذه الحالة؟! هل هي لأن مسؤولي الدوائر الحكومية و الخدمية يتعاملون مع المراجعين بكل أريحية و تفهم؟! هل لأنهم يقدمون لهم كل التسهيلات المطلوبة بكل يسر و سرعة؟! الأكيد أن الاجابة ستكون بالنفي. و لذلك، فإن أول ما يجب أن نضع أصبعنا عليه، هو: لماذا لم تطور معظم هذه الدوائر أداءها، و لماذا تصر على تعطيل المراجعين و حرق دمائهم. و لماذا لا نسمع عن إجراءات عقابية لموظفين تعمدوا تعطيل مصالح المراجعين و تعطيل أوقاتهم؟!



إن منْ يتجرأ من المواطنين والمقيمين، على التهجم على موظف حكومي او أهلي، يجب أن ينال جزاءه، حسب الأنظمة المعمول بها. و إن من يتجرأ من الموظفين الحكوميين او الأهليين على التهجم على كرامة او وقت أو مصالح المواطنين أو المقيمين، يجب أن ينال جزاءه، حتى وإن لم تكن لدينا أنظمة في هذا الشأن، حتى وإن اضطررنا لوضعها عاجلاً.



نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"