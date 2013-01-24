عملية قلب مفتوح لطفل عمره عامان في المدينة المنورة آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

نجح فريق طبي جراحي في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إجراء عدة عمليات قلب للأطفال، منها عملية قلب مفتوح لطفل عمره سنتان لم يتعد وزنه 9 كيلوغرامات كان يعاني من ضعف في النمو والتهابات في الصدر، حيث تبين عند إجراء الفحوص والأشعة المقطعية الطبية وجود فتحة في البطينين وتضيق في الشريان الرئوي الأيمن، فقرر الأطباء إجراء عملية قلب مفتوح لإغلاق الفتحة ما بين الأذينين وإصلاح التضيق في الشريان الرئوي الأيمن، كما ذكرت جريدة "عكاظ".



وأوضح مساعد مدير عام المركز للشؤون الفنية والطبية، استشاري طب أطفال الدكتور عبدالحميد النجار، أن العملية الثانية كانت لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات يعاني من عيب خلقي تمثل في فتحة بين الأذينين، مشيراً إلى أن الطفل الثالث والبالغ من العمر 10 سنوات أجريت له عمليات مختلفة في مستشفيات متعددة، وقام المركز بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب عبر عملية قلب مفتوح استغرقت ساعة واحدة في غرفة العمليات، وغادر الطفل المركز بعد أربعة أيام من العملية وهو بصحة جيدة.



وأبان الدكتور النجار أن المركز استقبل منذ افتتاحه ما يزيد على 183 وأجرى لهم الفحوص اللازمة، منهم 5 أطفال من ضيوف الرحمن، حيث يمثل نسبة الأطفال من إجمالي مرضى المركز 3.5%.