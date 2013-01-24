فنان سعودي يفوز بوسام فياب الدولي للتصوير الفوتوغرافي آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أعرب المصور الفوتوغرافي، عضو جمعية الثقافة والفنون في نجران، عبدالله مشبب آل منصور، عن سعادته بالفوز بوسام الاتحاد الدولي للتصوير "فياب"، في مسابقة "صالون الدولية للتصوير الفوتوغرافي" المقامة في دولة الهند، عن صورته "سفر الروح"، ضمن محور صور السفر. وأوضح أن النجاح يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وعدم الاستسلام للعقبات، حسبما نقلت جريدة "عكاظ".



وسبق لمشبب الحصول على العديد من الجوائز العالمية، كان آخرها المركز الثالث في مسابقة صربيا، حيث حصد الميدالية البرونزية عن عمله "تيه"، كما أن له مشاركات في العديد من المعارض في مسقط رأسه بمنطقة نجران، ومناطق أخرى في المملكة، إضافة لكونه عضواً في اتحاد "فياب" الدولي، والجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي، والجمعية السعودية للتصوير الفوتوغرافي.



يشار إلى أن مسابقة "صالون الدولية للتصوير الفوتوغرافي" تقام كل عام برعاية الاتحاد الدولي للتصوير (فياب)، ويشارك فيها مصورون من كافة أنحاء العالم، وضمت محاورها هذا العام العديد من الثيمات المتنوعة.