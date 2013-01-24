نحن مجتمع نستهلك التقنية استهلاكاً جائراً

كانا صاحبي مكاتب عقارية إبان فترة فورة المضاربات العقارية يقفان أمام مدرسة ابتدائية بانتظار خروج الأولاد. وقال أحدهما لرفيقه يوماً: شف، ترى كل هالأمة يحتاجون إلى أراض. ومهنة البيع والشراء.تذكرت حكاية كهذه وأنا داخل مكتبة عامرة بكل شيء، لكن قسم الجوال ذكرني بطوابير الصامولي بعد صلاة العشاء قديماً في الرياض حيث يتسابق الزبائن على الأولوية، حتى لو خطبوا ود البائع، لأن الموضوع يتعلق بوجبة عشاء الأهل وشطائر (ساندويتشات) الأولاد، والتي تعارفنا على تسميتها "الفسحة" ولابد من توفير ذاك النوع من الخبز (الصامولي) .

عندي أن الناس الآن يودون لو فتحوا صالات هواتف نقالة بدلا من الفطائر والشاورما.. ولم أعثر على تفسير لهذا الترف الاستهلاكي، مع أن الهاتف الجوال ليس صامولي، بل هو مُقيّم على أنه من السلع بل له صفة الاستمرارية والبقاء آماداً.



وجدنا فروعا للجوال في السوبرماركت، وفي المجمعات، وكأن الناس يريدون أن ينتقموا من فترة كان الهاتف الأرضي لا يصل إلى المنزل إلا بأكثر من ثلاث وساطات قوية جدا، أو أوامر، أو غيرهما من وسائل اعتدنا عليها، وعلمنا الوافدين. يسمونها (فاستا) = الواسطة .



الهاتف الجوال ذاك الشيء الذي لايزيد حجمه على بضع أصابع. بدأ الاشتراك فيه عند أول قدومه بمبلغ عشرة آلاف ريال وبعدد محدود من المشتركين. وبمصدر واحد لا يهمه رضا الزبون ثم أخذ سعره ينخفض ثم انفتح على الناس .



وأذكر ورطة أحد معارفي الذي اشترى ثلاثة بثلاثين ألفاً، على أمل أن يبيعها بأغلى، وخاب ظنه عندما انخفض السعر.



الآن ليس الهمّ أن تشتري ما يؤدي الخدمة الضرورية، بل أصبح الهمّ هو مدى استطاعة الفرد السعودي على اقتناء الذكي منها فحديث الشباب والشابات في المجالس العائلية هو عن تقنية الجوال، والمثقف المعاصر هو من يجيد تطويل الحديث عن ما هو موجود وما هو قادم..



نقلاً عن صحيفة "الرياض"