مصادر أمنية اليمن لم يبلغ السعودية رسمياً بمصرع الشهري آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الجزيرة" السعودية، الجمعة، أن اليمن لم يقدم رسمياً بعدُ للسعودية ما يؤكد مقتل نائب رئيس تنظيم القاعدة في اليمن المطلوب للسلطات الأمنية في المملكة، سعيد الشهري.



وكانت معلومات قد تواترت خلال اليومين الماضيين عن مقتل المطلوب رقم 36 في قائمة الـ85، الشهري وهو الرجل الثاني في قيادة تنظيم القاعدة في اليمن، متأثراً بجروحه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي في اليمن.



وأكدت ذات المصادر أن هذه المعلومات لم تكن هي الأولى التي يعلن فيها نبأ مقتل الشهري أو غيره من المطلوبين في قوائم وزارة الداخلية السعودية، وأظهر التسجيل حينذاك أن شخصاً آخر من عناصر القاعدة يدعى أبو محمد الشهري هو الذي قتل فى إحدى هذه الغارات، وليس سعيد الشهري المكنى أبي سفيان الأزدي.



وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية السعودية لا تنظر لمثل هذه المعلومات، ولا تغلق ملف أي مطلوب حتى تحصل على دليل قطعي يؤكد مصرع المطلوب أو القبض عليه، وبخلاف ذلك يظل مطلوباً ويعامل مثله مثل أي شخص يشكل خطراً ولا بد من البحث عنه وتقديمه ليد العدالة حال ضبطه.



جدير بالذكر أن المطلوب الشهري، الذي ضلل الجهات الأمنية والمقربين منه باستخدامه لما يزيد على 9 أسماء حركية، هو من مواليد العاصمة الرياض، وغادر إلى البحرين عام 2001. ولاحقاً تم استلامه من معتقل غوانتانامو، ثم أدرج في قائمة المطلوبين الـ85 بعد فراره وعشرة من زملائه إلى اليمن بعد أن أعادت السلطات الحكومية تأهيلهم في برنامج المناصحة في الرياض.