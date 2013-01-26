اختشوا؟ آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تنوء أدبيات وثقافة الدعوة إلى الله تعالى بحكاوى وقصص وادعاءات يعمد بعض الدعاة إلى اختلاقها، أو نقلها دون تمحيص -بحسن نية- كي يجذبوا إليهم المستمعين. وهناك الكثير من القصص في هذا الخصوص لا يمكن حصرها، ومنها قصة أولئك الشباب المتجهين إلى دولة "مجاورة" فكان أحدهم يرى إشارات الطريق قد كتب عليها "الطريق إلى جهنم" فما كان منه إلا النزول من السيارة وسط الطريق، ولما أكمل الشباب طريقهم أصيبوا بحادث قتلهم جميعاً ونجا هذا الشخص من الموت. أو ما شابهها من قصص كلها تؤدي غرضاً واحداً: التأثير على المتلقي من خلال العاطفة.



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أما الخطر الأكبر فهو محاولة إثبات "عظمة" القرآن الكريم - وهو عظيم بذاته - عن طريق علم البشر وعلوم البشرية. ولقد قرأت أخيراً مقالا يتناول هذه الظاهرة في كتاب الأستاذ إبراهيم عيسي (الإسلام الديموقراطي)، يحاول فيه سبر المُبرر الذي يسوقه لنا من يحاولون التأكيد على القرآن وكونه الكتاب المُنزل، المنزه والموحى به إلى نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق أنه كتاب يحمل إعجازاً في العلم، سبقاً في الطب، جمعاً لفنون الفضاء، إلماماً بالمعادن، طرحاً للنظريات العلمية الفلكية والطبية والجيولوجية (!!)



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إن أصحاب هذا التوجه لا يمكن التشكيك في حماسهم للدعوة، ومحبتهم للإسلام، وعمق إيمانهم بالله تعالى، لكن ما يقومون به أمر خطير، فهو يسيء إلى القرآن الكريم إساءة بالغة، وينزله من مكانته المقدسة إلى حقل تجارب لعلوم البشر، تقدم الطب ووعي العلماء، كأن القرآن في حاجة إلى شهادة أحد أو إثبات دنيوي علمي طبي لآية تم ذكرها في القرآن الكريم أو حادثة رواها كتاب الله المعجز. فكتاب الله، كما يقول الأستاذ إبراهيم عيسي، ليس كتاباً في الطب، ولا الهندسة، ولا الذرة، وهو كتاب الله الذي يحمل أوامره، قواعده، نواهيه وسنن شرائعه. وعلينا تلقي الأمر لا الوصول إلى الحكمة من ورائه، ليس علينا أن ننتظر تجارب معمل أو نتائج وكالة فضاء أو تقرير هيئة ثروة معدنية أو خبرة دكتور في الجيولوجيا أو غيره في الأنثروبولوجي كي يحكي لنا عن أن الحديد أنزل من السماء كما جاء في القرآن أو أن الحجر الأسود نزل من السماء (!!) إن الذي يُثبت يملك أن ينفي، إن الذي يضع إيمانه في محك دراسات الطب أو تجارب العلم، فهو يقايض الله عز وجل لا أن يؤمن!



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إننا نعيش على فتات الغرب، علم وطب الأجانب، ثم في محاولة هزيلة وهزلية للتفوق عليهم أو الادعاء بذلك، نقوم بتخريب نجاحهم أو التنكيد على فوزهم العلمي والطبي بأن القرآن الكريم "قرآننا" قد أثبت ذلك من قبل؟ وهذا، كما يقول إبراهيم عيسي، إقحام طفولي للكتاب السماوي المنزل المنزه في خصومة حضارية. هذا اقتحام للدنيا في أكثر نقاطها اهتزازاً، تغيراً وتبدلاً للدين في أكثر نقاطه وأسسه ثباتاً وخلوداً.



نافذة صغيرة:



[[لماذا لم تكتشفوا بأنفسكم ما في آيات القرآن من علم، طب، هندسة، ذرة وتعدين، انتظرتم ليه العلماء والأطباء الصليبيين الاستعماريين أو اليهود الملاعين كي تعرفوا وتتعرفوا على قرآنكم؟ ... يا جدعان اختشو على دمكم؟]]



ابراهيم عيسي



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

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