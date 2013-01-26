حرس الحدود السعودي يحبط عملية تهريب 39 ألف متسلل آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

أحبطت دوريات حرس الحدود في جازان خلال الشهرين الماضيين، تهريب نحو 39 ألف متسلل ومهرب، و13 ألف ذخيرة، وعدداً من المهربات في القطاعات الحدودية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة".



وأوضح المتحدث الإعلامي باسم حرس الحدود في جازان، العقيد عبدالله بن محفوظ في بيان أمس، أن الدوريات أحبطت تهريب 38 ألفاً و71 متسللاً، و863 مهرباً، و13 ألفاً و51 ذخيرة متنوعة، و308 أسلحة متنوعة، و19 زجاجة خمر، و78 حبة مخدرة، و03562 كيلوغراماً من القات.



وأضاف: "من بين ما أحبطته دوريات حرس الحدود تهريب 1775 كيلوغراماً من الحشيش، و9 آلاف و241 كيلوغراماً مــن المواد الغذائية المتنوعة، و3 آلاف و369 كيلوغراماً من الشمة، و43 كيلوغراماً من التنباك، و8859 كيلوغراماً من الألعاب النارية، و1.5 مليون ريال و13 ألفاً و991 رأساً من المواشي المنوعة".



من جانبه، أكد قائد حرس الحدود في منطقة جازان، اللواء عبدالعزيز الصبحي، أن هناك متابعة مستمرة من دوريات حرس الحدود على الشريط الحدودي براً وبحراً، مشيراً إلى أن المتابعة أدت إلى القبض على المتسللين والمهربين وعدم تمكينهم من إدخال تلك المهربات إلى حدود المملكة.