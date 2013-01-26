زمن طويل نحتاجه لتوفير هذه المهن

نحتاج ما يقارب 500 سنة لتغطية احتياجانا من الصيادلة لدينا والصيدلي ليس من يبيع الدواء فقط فهو باحث ومركب أدوية وغيره. قبل أيام وبهذه الصحيفة أقرأ تصريحاً للمهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن المملكة بحاجة ل 70 عاماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المهندسين السعوديين وهذا يضاف للاحتياج من "الصيادلة" يضاف لهم "الأطباء" و"المبرمجين" و"متخصصي تأمين" وكثير من المهن يمكن أن نحصرها لكي نثبت أننا نحتاج عقودا من الزمن لتغطية الاحتياج مع الأخذ بالحسبان النمو السكاني وأيضاً تحسن الظروف الدراسية التي نعاني منها كثيراً.

دور الجامعات ليس بحثا ودراسة أكاديمية فقط بل أيضاً دور ومشاركة اجتماعية وهذا ما يجب أن تعمل علية الجامعات والتعليم العالي من خلال ما "تخرج" وتضيف لسوق العمل بعد طرح الأسئلة ماذا تخرج؟ ماذا يحتاج المجتمع؟ كفاءتهم؟ قدراتهم؟ خبراتهم؟ ممارساتهم؟ تجاربهم؟ نريد من التعليم العالي أن يتكامل مع حاجة المجتمع ومتطلباته وليس دوراً فقط يقتصر على منح شهادة تتزين بها جدران المكاتب والغرف بل نحن بحاجة ماسة وملحة جداً لخريجين من تخصصات كثيرة وواضحة ولكن للأسف نجد خريج "التاريخ والجغرافيا وكثير من العلوم" لا يحتاجها سوق العمل ولا اقتصاده ونضطر إلى استقدام خبرات ومتخصصين وبتكاليف عالية وأثر اجتماعي واقتصادي كبير في نهاية المطاف نساهم بنزف اقتصادنا ونعطل قدرات شبابنا من الجنسين يجب غلق بعض الكليات بقرار واضح ومباشر وأن تراجع وزارة التعليم العالي وتنسق مع الجامعات ماذا يحتاج اقتصادنا؟ وسوق العمل؟ .



مؤلم أن نستمر بنفس الخطأ وهو تدفق الخريجين الذين لا يحتاجهم سوق العمل ولا قيمة مضافة في زمن تغير كل شيء ونستمر بنفس الخطأ لماذا؟ وبتكاليف باهظة وهذا ما يجب أن يوقف ويتوقف يجب أن نتطلع للمستقبل وتركيز أكبر على تنمية بشرية بقيمة مضافة حقيقية وأن نكون مستثمرين لقدرات شبابنا من الجنسين فلا يجوز أن يكون هناك عاطلين في بلاد يغرقها عشرة ملايين أجنبي بلا مبررات حقيقة إلا المهمن الصغيرة والخدمية. نحن لم نستثمر شبابنا من الجنسين وقدراتهم أمنحهم الفرصة وافتحوا كليات العلمية التي نحتاجها فعلاً بدلاً من تكدس لا يخدم أحدا.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"