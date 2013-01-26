سعودي سبعيني يطلق النار على ابنه آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

توفي مساء أمس في مستشفى الدمام المركزي مواطن في العقد الرابع، متأثرا بطلق ناري تعرض له من والده السبعيني في منزلهم بالدمام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن".



وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي, أن المتوفى أدخل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة نتيجة تعرضه لطلق ناري أصاب رأسه، حيث سارع المستشفى بإبلاغ الشرطة فور ورود الحالة إليهم، ليباشر المختصون بشرطة الدمام على الفور من تلقي البلاغ الانتقال إلى المستشفى وضبط الإفادات اللازمة في الواقعة.



وأكد الرقيطي اعتراف الأب بجريمته وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي.



وعلمت "الوطن" أن التحقيقات الأولية مع والد المتوفى تشير إلى دوافع تتعلق بتصرفات غير مسؤولة من الابن دفعت الأب إلى أن يضيق ذرعاً بابنه ليطلق عليه النار من مسدسه.