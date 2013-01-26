قوافل إلكترونية متنقلة تجوب السعودية آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

في خطوة لمحو أمية الحاسب الآلي في السعودية، أكد مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالرحمن العريني، أن القوافل الإلكترونية المتنقلة جابت نحو 167 مركزاً وقرية حول السعودية للتثقيف الإلكتروني ومحو أمية الإنترنت.



وأوضح أنه تم خلال تلك القوافل تدريب أكثر من 11 ألف متدرب ضمن 787 دورة تدريبية، وقطعت أكثر من 115 ألف كيلومتر لإنجاز تلك الرحلات التدريبية، مشيراً إلى أن تلك القوافل تستهدف 36 ألفاً من طلاب الابتدائية والمتوسطة خلال 2400 دورة تدريبية ضمن 600 رحلة.



وقال العريني إن "قوافل التدريب الإلكتروني"، تعد أحد مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات "تحول"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة عبارة عن منظومة من الحافلات الحديثة المجهزة على هيئة معامل حاسب آلي متنقلة مربوطة بالإنترنت ومزوّدة ببرامج وحقائب تدريبية بهدف المشاركة في محو أمية الحاسب والإنترنت في مناطق السعودية، وخاصة المناطق النائية.



وتستهدف المبادرة بالدرجة الأولى طلاب الصفوف العُليا من المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة المتوسطة في التعليم العام الذين ليست لديهم خبرة في استخدام الحاسب الآلي.