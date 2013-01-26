60 صورة جوية للمشاعر المقدسة آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

افتتح مدير الديوان الأميري ونائب رئيس هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني, معرض المصورة الفوتوغرافية السعودية سوزان إسكندر, "أطياف الحرمين"، في "دبي مول" في مساء يوم الجمعة الماضي، ويستمر المعرض لـ3 أيام، كما أوردت صحيفة "الاتحاد الإماراتية".



ومن المنتظر أن تقدم "إسكندر" 60 لوحة مصورة التُقطت عبر التصوير الجوي، وفي فترات مختلفة ومواسم متعددة من داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وستعرض مجموعة أخرى منها صور لمفاتيح الكعبة ومقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، وهي الصور التي عرضت لأول مرة في معرض الفجيرة يوم الاثنين الماضي والذي افتتحه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.



وعبرت "إسكندر" عن سعادتها بالدعوة الكريمة التي تلقتها من دولة الإمارات، كما وقدمت شكرها الخاص لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لتبنيها عرض أعمالها المصورة.