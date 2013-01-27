الطريقة القلعوية في بلادنا السعودية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

في سيئول تعرفت على رجل أعمال كوري زار الرياض مرات عديدة.. جلس بقربي في احتفال السفارة الإماراتية بعيدها الوطني وسألني: هل أنت من السعودية؟ أجبته نعم، فعرفني على نفسه وتحدث طويلا عن تجاربه معنا.. حتى قال: ولكن مالم أفهمه هو انتشار روح العداء وعدم الثقة بين السعوديين أنفسهم.. استغربت هذه الجملة فقاطعته: لحظة لحظة، كيف شكلت هذه الفكرة؟ قال: لأنكم تبنون بيوتكم كالقلاع.. ففي الرياض مثلا تبنى المنازل بكميات كبيرة من الاسمنت والطوب والرخام الخارجي.. وبعد ذلك تحاط بأسوار مرتفعة يكاد يحجب المنزل نفسه.. حتى النوافذ والمكيفات في الأدوار العلوية تؤمن بقضبان حديدية، وزيادة في الأمان توضع فوق السور سواتر معدنية تمنع اللصوص من الدخول والجيران من اختلاس النظر.







وأصدقكم القول إنني ابتسمت من كلامه ولم أحاول إقناعه بأمر معاكس كوني أشاركه الرأي في مسألة تشييد منازلنا كقلاع منيعة.. بل وغليظة على القلب والنظر.







فنحن بالفعل تغيرنا ودخلنا في ثقافة الريبة والشك؛ الأمر الذي انعكس حتى على طريقة بنائنا.. فبيوت آبائنا وأجدادنا لم تكن تبنى بهذا الشكل القاسي والمغلق والمُكلف.. كانت تبنى بطريقة حميمية وبسيطة ومن مواد رخيصة ومناسبة لأجوائنا الحارة (وما يبدو لي أننا نحنّ لتلك الأيام كوننا مانزال نستمتع بنصب الخيام وبناء الملاحق الخارجية بمجرد ابتعادنا عن نظرات الجيران.. أو احتوائنا ضمن أسوار القلعة المنيعة)!!







.. أما من وجهة نظر هندسية فيمكن القول إن بناء بيوتنا بهذه "الطريقة القلعوية" يرفع تكاليف البناء أضعاف ما هو موجود في دول أكثر منا ثراء كألمانيا وفرنسا وكندا واليابان (حيث الدرج والجدران الداخلية مجرد ألواح خشبية).. ففي منزلي مثلا يبلغ سمك الدرج - الذي يتوسط الفيلا - نصف متر عماده الاسمنت والحديد والرخام واللياسة الخارجية.. وكلما تأملته أتذكر كيف ساعدت قبل عشرين عاما عاملي بناء في منسوتا على حمل "درج" معدني لتركيبة في أحد البنايات، وكيف كان قويا وجميلا وخفيفا لدرجة تمكنا نحن الثلاثة من حمله ونصبه بين دورين!!







والفرق بين "الدرجين" هو الفرق بين أسلوبين في البناء؛ الأول "سعودي" يتميز بالثقل وارتفاع التكلفة وانتفاء المرونة، والثاني "عالمي" يتميز بالخفة والقوة وقلة التكلفة، ناهيك عن امكانية فكه وإعادة استعماله بسهولة.







مشكلتنا في السعودية تكمن في اعتقادنا أن "الأفضل" يعني الأثقل والأصلب والأكثر كلفة.. لم نعد نتصور أو نثق بأي طريقة أخرى في البناء تحقق جميع متطلباتنا بشكل أفضل وأرخص وأسرع (حيث متوسط بناء المنازل في أمريكا لا يتجاوز الثلاثة أشهر فقط).







ولا تقولوا لي إننا نبني بيوتنا بهذه الطريقة لمواجهة كوارث الطبيعة أو التغير المناخي؛ فنحن نعيش في منطقة جيولوجية مستقرة حيث لا زلازل ولا براكين ولا أعاصير (بل على العكس في بلاد حارة لا يناسبها الاسمنت المسلح)، وفي المقابل تعاني اليابان من الزلازل، وبنغلاديش من الفيضانات، واندونيسيا من الأمطار، وأمريكا من الأعاصير، ولا يبني أي منها بيوته بهذا الشكل القاسي والمكلف.







لست مثاليا ولا حالما ولا أطالب الناس بالعودة الى حياة الخيام وبيوت اللبن.. كل ما أتمناه هو أن تبادر بلدياتنا ومهندسونا ووزارة الإسكان لدينا بوضع معايير أكثر بساطة ومرونة، وأقل جهدا وكلفة في البناء.. فالمواطن في النهاية ليس مهندسا معماريا ولا مقاولا متخصصا وبالتالي سيتحمل (دون أن يعلم) تكاليف غير ضرورية بسبب مبالغة المهندس، والمقاول، وجهله بوجود أساليب أقل كلفة!!







.. بصراحة؛ لم أحاول إقناع رجل الأعمال الكوري بأمر معاكس لأن بيوتنا لم تصبح فقط مثل القلاع المغلقة، بل وتسببت بانغلاقنا من الداخل، وارتفاع نسبة الانطواء والريبة وجهلنا بمن يسكن حولنا.







وفي المقابل؛ خلط قليل من الاسمنت، مع كثير من حسن الظن؛ يتكفل بظهور مبان أجمل وأرخص، وخلق روح جديدة عمادها الانفتاح والثقة والعودة الى ألفة القرى والحواري القديمة.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية

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