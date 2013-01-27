تعليق الدراسة في جميع مدارس تبوك بسبب الأمطار آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: تبوك - واس

علّقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك الدراسة في جميع مدارس المنطقة يوم غد الاثنين لليوم الثاني على التوالي، لما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة وأجواء متقلبة وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار على المنطقة.



وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها، وعلى محافظتي البدع وحقل، ومراكزهما، سالت على إثرها الأودية والشعاب.



فيما سقطت أمس وفجر اليوم أمطار على منطقة الحدود الشمالية شملت مدينة عرعر وضواحيها، ومحافظة طريف وضواحيها شملت مركز حزم الجلاميد ومركز جديدة عرعر.



كما هطلت الأمطار على مراكز حرس الحدود التابعة لقطاع طريف شملت الجراني والدميثة والباعجة والخبراء.



وهطلت على مراكز حرس الحدود التابعة لقطاع جديدة عرعر مثل الفيضة وسويف والقرية والأبيض وأم الحشو ومقر النعام، أرتوت على إثرها الأرض وسالت بعض الأودية.