توقف إنستاغرام عن العمل بالسعودية لـ10 دقائق آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية نت

توقف برنامج الصور الخاص بالهواتف الذكية "إنستاغرام" عن العمل لأقل من عشر دقائق قبل حل إدارة الموقع الإلكتروني المشكلة، مقدمة اعتذاراً مبدئياً عن الخلل الذي حدث، قائلة في رسالة ظهرت للمستخدمين: "نأسف. لم نتمكن من استكمال طلبك، وتم إخطار فريقنا وسوف نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن"، حسبما قالت جريدة "الشرق".



هذا ومن المرجح أن سبب الخلل الذي صادف البرنامج الأكثر شهرة وشعبية في العالم، هو دخول تجارة شراء المتابعين الوهميين لعالمه، حيث أعلنت إحدى تلك الشركات عبر موقعها "المعرب" أنه وبـ15 دولاراً تحصل على 15 ألف متابع، على أن يتم اكتمال العدد بعد 48 ساعة من استلام المبلغ.



يذكر أن 10 ملايين مستخدم نشط شهرياً لبرنامج "إنستاغرام"، فيما يحتضن البرنامج ما لا يقل عن 31 مليون صورة يومياً ذات طابع شخصي.