طبيب سعودي يحصل على براءة اختراع جهاز يعالج الأسنان

نال الدكتور السعودي، محمد الشهراني، براءة اختراع طبي جديد مع فريق العمل المساعد له، بعد اختراع جهاز يساعد على تقليل مشاكل جذور الأسنان، ويقوم بتطهير القناة عن طريق تدمير المستعمرات الجرثومية المكونة في قنوات الجذور والتي لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية المتوافرة.



ويقول الدكتور محمد: "كانت بداية فكرة الاختراع عن طريق الدكتور ديفيتو من مجموعة الليزر لطب الأسنان بسكوتسدال بولاية أريزونا، حيث أراد إيجاد حل بديل لرفع نسبة تطهير الجذور والأعصاب. واستمراراً لذلك فقد بدأنا بتكوين فريق طبي لاختبار هذه التقنية بقيادتي، حيث اعتبر الباحث الأول كورقة بحث علمية في مجال الدكتوراه وبمشاركة كل من د. ناثانسون، مشرف برنامج الدكتوراه ورئيس قسم إصلاح الأسنان بجامعة بوسطن كلية طب الأسنان، وهوانق أستاذ في مجال أبحاث الخلايا الجذعية للأسنان من جامعة ممفيس- تنيسي، ود. هيوز أستاذ الأحياء الدقيقة ورئيس برنامج طب أسنان الأطفال بجامعة بوسطن".

ويتابع متحدثاً عن المزيد من التفاصيل: "تعتبر تقنية الليزر الجديدة سبقاً علمياً في علاج اعتلالات الجذور والأعصاب، حيث تساعد هذه التقنية على تطهير الجذور بالكامل دون الإضرار بالأسنان والأنسجة المحيطة بها، الأمر غير الموجود في التقنيات الأخرى".



وتعتمد الطريقة على ملايين الانفجارات على مستوى الميكروميتر المكونة عبر جهاز الليزر الحديث، مما ساهم في تطهير القناة عن طريق تدمير المستعمرات الجرثومية المكونة في قنوات الجذور، والتي لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية المتوفرة.



ووفرت هذه التقنية نسبة تطهير تصل إلى 100%، وبهذا الإنجاز سوف يأخذ علاج الجذور والأعصاب منحى آخر.



والدكتور محمد بن عبدالله الشهراني خريج جامعة الملك سعود في الرياض والمتخصص في طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، التحق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والتحق بجامعة بوسطن في برنامج الدكتوراه في علاج الجذور والأعصاب لعام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥، وهو يعمل الآن مساعد تدريس بجامعة بوسطن - كلية طب الأسنان.