معرض الكتاب يلزم زائريه بالتسجيل إلكترونياً آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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عبّر عدد من المثقفين عن استنكارهم لقرار إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب, بإلزام الزوّار بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للمعرض, وذلك للسماح لهم بالدخول.



وأكد المثقفون على أن هذا القرار سيحدّ من إقبال الزوّار على المعرض، الذي أصبح خلال السنوات الخمس الماضية، أحد أكثر المعارض مبيعاً للكتب، مستقطباً أكثر من مليون زائر خلال أقل من عشرة أيام.



وكانت إدارة المعرض قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر حصر دخول الزائرين في من قاموا بالتسجيل على موقع المعرض فقط., على أن تعلن بدء التسجيل في وقتٍ لاحق.



وقال الروائي عبده خال لقناة "العربية": "عندما قرأت الخبر كان مستفزاً جداً, وما علمته فيما بعد أن التسجيل كان اختيارياً، ويكون عبر الموقع أو عبر بوابات المعرض, أي أن الزائر إذا وصل إلى المعرض ورغب في تسجيل اسمه, يمكنه ذلك من خلال إدارة المعرض، فالتسجيل مسألة قائمة من أجل بناء حقول إحصائية حول المعرض، بالإضافة إلى أنه يساعد إدارة المعرض في معرفة عدد الزوار ونوعية القراءة والدور الأكثر إقبالاً، وفي نهاية الأمر التسجيل مسألة تنظيمية فقط".