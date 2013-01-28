التربية تضيف درجة البدنية إلى المجموع العام للشهادة آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: العربية.نت

أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على إضافة درجة "التربية البدنية" إلى المجموع العام للشهادة الدراسية.







وذكر المصدر أن الوضع الراهن هو أن الاهتمام بمادة التربية البدنية أقل من الاهتمام بالمواد الدراسية الأخرى، لافتاً إلى أن إضافة الدرجة إلى المجموع العام ستسهم مباشرة في زيادة الاهتمام بها.







وأشار إلى أن استراتيجية الرياضة المدرسية، أكدت أن زيادة مستويات ممارسة الرياضة تتطلب تغيير الإدراكات الذهنية للنشاط البدني والرياضة في المدارس السعودية.



وأضاف أن الاستراتيجية تخاطب الآباء وأولياء الأمور والمهنيين والمجتمع التعليمي، ليصبحوا أكثر اهتماماً بفوائد ومكاسب أسلوب الحياة الأكثر صحة ونشاطاً، إذ إن تحليل الرياضة المدرسية أظهر تدني العادات الرياضية بين الطلاب السعوديين بصور واضحة، فهي لا تشكّل أولوية بالنسبة لهم ولا بالنسبة لأولياء أمورهم.







وأكدت الاستراتيجية أن هذه الحقيقة إلى جانب التغذية غير المتوازنة أدت إلى أن تكون السعودية إحدى أعلى الدول لجهة معدل زيادة الوزن والسمنة، محذرة من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء تصحيحي حاسم فإن هذا يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية وما إلى ذلك، ويترتب على ذلك خفض في جودة الحياة، ما سيؤثر في القدرة الإنتاجية للبلاد، ويتطلب المزيد من الإنفاق على الصحة العامة.



ونشرت "الحياة" في وقت سابق عن عزم الوزارة إقامة هيئة مستقلة تشرف على الرياضة المدرسية، اقترحت أن تسمى: "الوكالة السعودية للرياضة المدرسية"، بكلفة تتراوح بين 10 و11% من إجمالي موازنة الوزارة.