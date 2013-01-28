تعيين أخصائيين لمكافحة الفساد في الإدارات الحكومية آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبدالله الشريف، إن الهيئة ستعمل بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، على اعتماد موظفين حاصلين على دبلوم بمسمى "أخصائي مكافحة الفساد" بعد إخضاعهم للدراسة سنتين لدعم موظفيها.







وأشار خلال لقاء مفتوح على شرف الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، بحضور مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، إلى أن هناك خطة لتوجيه أخصائيي مكافحة الفساد ليكونوا في جميع الإدارات الحكومية، حسبما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.



وأكد الشريف أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة، عن مسارها الشرعي والنظامي، فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.



وطالب جميع الشركاء في كافة الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد.



وفي إجابة عن سؤال حول جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها على التنظير، قال "الهيئة تجري البحث والتحري عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القبض على المفسد في أي جهة كانت، وإنما إبلاغ الجهات المختصة لتقوم بدورها في القبض والتحقيق".