مشروع سعودي لاستخلاص الذهب من مخلفات الإلكترونيات آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

وقع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود عقداً مع شركة M76 S.A.R.L. الفرنسية بهدف إنشاء معمل لاستخلاص المعادن الثمينة من مخلفات الأدوات والأجهزة الإلكترونية بنسبة استخلاص تصل إلى حوالي 99%، وذلك لما تمثله هذه المعادن كالذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين والنحاس من قيمة اقتصادية مرتفعة، إضافة لاستخداماتها المختلفة في جميع مناحي الحياة البشرية.



وبحسب ما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية سيتم تنفيذ هذا العقد على مرحلتين، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في معامل كلية الهندسة بالجامعة، وتشمل دراسة وتحسين المعالم التجريبية لاستخلاص المعادن من المخلفات الإلكترونية، والوصول للطريقة المثالية والبسيطة، والتي سيتم اتباعها في بقية الخطوات اللازمة لإتمام المشروع.



وأكد عميد المعهد الدكتور محمد بن عطية الحارثي أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في المقر الرئيسي للشركة الفرنسية، وسيتم في هذه المرحلة تشييد معمل يتم فيه تطبيق نتائج المرحلة الأولى على نطاق صناعي.



وتوقع الحارثي الحصول على براءة اختراع للمشروع في مجال طرق استخلاص المعادن من المخلفات الالكترونية.