مكافأة للمبلغين عن المخدرات في السعودية بنسبة 50 من قيمتها

أفصح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، عبدالإله الشريف عن تخصيص مكافأة مالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بواقع 50% من كمية المخدرات التي يبلغون عنها، فيما تخصص الـ50% الأخرى للفرقة التي تقبض على المروجين. وأكد الشريف في حديث لصحيفة "الشرق" أن المكافآت تسري وفق الإجراءات النظامية، لها ولا تتجاوز فترة 3 أشهر لاستلام مبلغ المكافأة، بعد أن كانت تتأخر لأشهر عدة.ولفت الشريف إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات لديها خطة معتمدة لتدريب رجال المكافحة، مفصحاً عن وجود 22 مكتبا في الدول العربية والأجنبية لرصد تهريب المخدرات إلى المملكة.

وكشف الشريف، عن تزايد تعاطي المخدرات بشكل واضح رغم الجهود الأمنية التي تبذل. وعن الفئات العمرية التي لوحظ تعاطيها المخدرات، أوضح الشريف أن سن المتعاطين هو من سن 13 عاما حتى 30 عاما، بعد أن كانت تظهر من سن الـ15.



وأوضح الشريف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً على برامج التوعية للحد من ظاهرة ترويج المخدرات من خلال الأساليب التقليدية، مشيراً إلى أن الوضع اختلف في الوقت الراهن، حيث تطلب الأمر الاستفادة من تعاون المؤسسات التعليمية المختلفة، كما يتطلب الأمر إعداد مشاريع وطنية لتحصين ووقاية النشء وطلاب المدارس والجامعات.



ولفت إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت قد قدمت مشروعا وطنيا منذ أكثر من أربع سنوات لوزارة التربية والتعليم، ووافق عليه وزير التربية والتعليم قبل عامين، ولكن لم تتجاوب الوزارة لتطبيقه على طلبة المدارس حتى الآن. وأشار إلى أن توقيع ثماني مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات السعودية في المملكة لتطبيق مشاريع مكافحة المخدرات على الطلبة، وخلق برامج توعوية يستنير منها الطلاب.