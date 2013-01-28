نائب وزير العمل البطالة بين الرجال الأقل من 13 عاماً آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الرياض - خالد الشايع

نفى نائب وزير العمل، مفرح الحقباني، وجود اختلاف بين ما صرح به وزير العمل عن معدلات البطالة في السعودية وما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مؤكداً أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في البلاد.



وشدد الحقباني في تصريح رسمي على أن ما ذكره وزير العمل من أن معدل البطالة للسعوديين للرجال انخفض ليصل إلى 6.1% لأول مرة منذ عام 1420 من واقع ما نشرته مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة، الذي نفذته في شهر شعبان 1433، مؤكداً أن نسبة 12.2% التي ذكرها بعض المحللين وتمثل معدل البطالة للرجال والنساء السعوديين معاً من واقع مسح القوى العاملة، الذي نفذته المصلحة في شهر صفر عام 1433.







وأوضح نائب وزير العمل أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت 6.1% للرجال، و35.7% للنساء، مما يرفع الإجمالي لـ 12.2%، بناءً على نتائج المسح الذي نفذته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شعبان من العام الماضي، وهو الأقل وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة على مدى 13 عاماً مضت.



وشدد الحقباني على أن الزيادة في معدل بطالة النساء يؤثر سلباً على معدل البطالة العام للسعوديين، ما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية، موضحاً أن معدلات البطالة الإجمالية من قوى العمل للسعوديين وغير السعوديين بلغت 2.7% للرجال و21.3% للنساء و5.5% لإجمالي الرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين من خلال نتائج المسح المنفذ في شهر شعبان الماضي.



وأشار الحقباني إلى أن انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ناتج عن ارتفاع أرقام التوظيف في منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق برامج نطاقات وحافز وطاقات وغيرها، مؤكداً سعي الوزارة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً بهدف توظيف السعوديين وتخفيض معدلات البطالة في تلك المناطق.