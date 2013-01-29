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العاهل السعودي يستقبل أمراء ومسؤولين للاطمئنان على صحته

المصدر: العربية.نت
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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الرياض، عدداً من كبار الأمراء والمسؤولين ومفتي عام البلاد.

واطمأن الحضور على صحة العاهل السعودي، الذي أجرى في الأسابيع الماضية عملية جراحية تكللت بالنجاح.

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