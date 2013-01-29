العاهل السعودي يستقبل أمراء ومسؤولين للاطمئنان على صحته آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الرياض، عدداً من كبار الأمراء والمسؤولين ومفتي عام البلاد.



واطمأن الحضور على صحة العاهل السعودي، الذي أجرى في الأسابيع الماضية عملية جراحية تكللت بالنجاح.