عورة أرقام البنات هذا ليس من حقك يا معالي الوزير آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04

قبل أسبوعين بالضبط كتبتُ هنا في هذا المكان عن مطلب مهم وعاجل وضروري وحيوي لأهالي ضمد في جازان وهو كتابة العدل المتوقفة بسبب عدم وجود كاتب عدل ينهي مصالح الناس المختلفة، ورفعتُ الموضوع بدوري كصحافي إلى معالي وزير العدل د.محمد العيسى قائلاً إنني أرجو وآمل وأتعشم ألا يكون مصير هذه المطالب هو نفس مصير أسئلة «الشرق» التي بعثت بها لمعاليه من سنة ولم يعبرنا بشأنها أبداً لا بالرفض ولا بالقبول ولا بأي شيء! ولأن مطالب الناس ومصالحهم أهم من أي حوار رأيت أن أذكّر معاليه مرة ثانية وسأظل أذكره كل فترة وسأفعل هذا مع جميع المسؤولين في كل المجالات فيما يخص حاجات وخدمات المواطنين.. وأقول لمعالي الوزير إن من حقك أن ترفض أو تسكت أو تهمل طلب أيّ لقاء إعلامي أو مقابلة صحافية (ما).. هذا شأنك الشخصي ولا أحد له حق الاعتراض! لكن ليس من حقك أبداً عدم الاكتراث بمطالب المواطنين ونقص ما تقدمه وزارتكم لهم وإهمال طلباتهم، فضمد جزء من الوطن ولها حق عاجل يجب ألا يتأخر بكاتبي عدلٍ على الأقل ثابتين أو (مقيميْن) على رأي صديقنا وزميلنا دعشوش في تعليقه على المقالة السابقة!



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يوم السبت الماضي اتصلتُ باستعلامات الدليل 905 «الاتصالات السعودية» وطلبت منهم رقم هاتف مدرسة ابتدائية بنات في جدة؟ رد الموظف: مدارس البنات الحكومية غير مسجلة! وقد أشرت إلى الموضوع في تويتر فحصد كماً من التعليقات الطريفة أبرزها للصديقين خالد خريزي والجوري بأن هذه الأرقام الهاتفية تعتبر (عورة) ولا يجوز كشفها! في أي زمن نعيش؟.. يا إلهي!



*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.

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