مؤسسة خيرية سعودية تضع جائزة للتميز في العمل التطوعي آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الرياض - العربية.نت

تُدشن مؤسسة السبيعي الخيرية جائزتها للتميز في العمل الخيري يوم السبت القادم، الذي يوافق الثاني من فبراير القادم في العاصمة السعودية الرياض.



وتتضمن الجائزة ثلاثة فروع: المنشأة الخيرية المتميزة، المشروع الخيري المتميز، والفكرة الإبداعية المتميزة للأفراد والمؤسسات، وقد وضعت عدة معايير للجائزة لكل فرع.



وتشمل المعايير التميز في الإدارة والقيادة ومعايير في إدارة الموارد المالية والبشرية ومعايير في إدارة الموارد والشركات وغيرها من المعايير الموجودة كاملة في موقع الجائزة في شبكة الإنترنت: http://sea.sa/.



الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي دعما للمؤسسات الخيرية حتى تصل إلى التكامل والإتقان في العمل الخيري، وبناء ثقافة العمل المؤسسي في المشاريع الخيرية والتطوعية بالسعودية.