مايوه الكلباني يثير أزمة مع الدفاع المدني بالرياض

ردَّت مديرية الدفاع المدني بالرياض على التغريدة الساخرة التي أطلقها إمام الحرم المكي سابقاً الشيخ عادل الكلباني، ولمّح فيها إلى ضَعفِ جهود الدفاع المدني في إنقاذ المواطنين من السيول في تبوك.



وكان الشيخ الكلباني قد سخر من الدفاع المدني مع تواصل هطول الأمطار على تبوك شمال السعودية، وكتب مغرداً على "تويتر" أنه سيشتري "مايوه" من دبي خوفاً من أن تمطر في الرياض.



وقال في تغريدة أخرى: "أنا اليوم في رأس الخيمة بس فرصة أمر دبي أشتري مايوه أخاف تمطر في الرياض وما نعرف ننقذ الغرقى".

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة تبوك أدت إلى إخلاء بعض الأحياء من السكان لعدم تصريف المياه وارتفاع منسوب بعض الأودية.



بدوره رد الدفاع المدني على تغريدة الكلباني، وقال الناطق الإعلامي بالمديرية، النقيب محمد الحبيل الحمادي: "كان من الأولى أن يلتفت المواطن عادل الكلباني لما تخصص فيه، وألا يتدخل فيما لا يعنيه، ويبتعد عن التشكيك في جهود الدفاع المدني وإجراءاته، والجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين".





هذا وقد هطلت مساء الاثنين أمطار غزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومحافظة حقل ومركز الزيته والشرف وصريم وشريف معطيه وشعب أذل والوادي الأبيض والشقة والخرج والمجيفل وصولان ورأس الزيته كما تساقطت الثلوج على جبل اللوز.

كما هطلت أمطار على مراكز أبو الحنشان وعلقان والوادي الجديد شملت تنينير والوادي الأسمر ووادي مبرك والطويلات والوجيهات والصدارة والظهر ووادي الأسمر والشرف وعلو السر والمجيفل ومسيهيج, ارتوت على إثرها الأرض وسالت الأودية والشعاب.