وزارة الصحة تخصص ممرضاً لكل 1000 طالب آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية محمد باسليمان أن وزارة الصحة ستقوم بتخصيص ممرض لكل 1000 طالب، أو ممرض لكل 5 مدارس بحيث يكون هناك طبيب مشرف لكل مجموعة من الممرضين وذلك وفق ما ونشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وأضاف "أن نقل الإشراف على الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة سينتهي خلال خمسة أشهر".



وأوضح باسليمان أن لجنة متخصصة في وزارة الصحة تعد معايير خطة استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية للطلبة، وتنسّق مع وزارة المالية لمنح الدعم اللازم لتطبيق الخدمات الصحية بالشكل اللائق، بما يمكّن من توفير وظائف لطاقم تمريض كامل ومتخصص في التعامل مع الحالات الصحية للأطفال.



وكان مجلس الوزراء أقرّ أخيراً نقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المناطق التي تتولى الخدمة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة.



وتضمن القرار أن تبقى في وزارة التربية والتعليم وحدة إدارية تسمى إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وأقسام في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تتولى الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع الجهات المعنية في وزارة الصحة، وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس.