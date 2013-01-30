الشريف: الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات تدشن قريباً

أعلن مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية والخبير الدولي بالأمم المتحدة عبدالإله بن محمد الشريف، لـ"العربية.نت" أنه قد صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على مشاريع وخطط وبرامج المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المجال الوقائي لعام 2013م ومن ضمنها أكبر مشروع إلكتروني عالمي وهو الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات بأربع لغات الأوردية والإنكليزية والفرنسية والعربية.



وتحتوي الشبكة على جميع أنظمة مكافحة المخدرات واستراتيجيات المكافحة في دول العالم و"الويب سايت" لأجهزة مكافحة المخدرات والمراكز العلاجية والتأهيلية في العالم والتقارير الدولية والإحصائيات العالمية في هذا المجال.



كما نوه الشريف بتطبيق البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي سينطلق قريباً.

وأوضح الشريف أنه سيتم تدشين الشبكة أثناء الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي ستعقد برعاية الأمير محمد بن نايف، وبمشاركة الأمم المتحدة وعدد 25 دولة عربية وأجنبية و5 منظمات دولية مهتمة بقضية المخدرات، في الرياض في الـ29 من شهر إبريل 2013م.



وكشف الشريف في وقت سابق أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، تقدم مكافآت وحوافز مادية مغرية للمبلغين عن قضايا المخدرات أو الذين يقدمون أي معلومات تمكن أجهزة مكافحة المخدرات من ضبط مهربي ومروجي المخدرات.



وأوضح بأن المبلّغ أو المتعاون في حال تقديمه أي معلومة تمكنهم من ضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة تتم مكافأته بواقع 50% من المكافأة النظامية المستحقة له من الدولة بموجب القرار الوزاري و50% للفرقة القابضة.