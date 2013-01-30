مخترع سعودي يبتكر حقيبة مدرسية ذكية

صمم مخترع سعودي نظاماً شاملاً مدمجاً في حقيبة "ذكية"، يقول إنها تساعد التلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين، إضافة لمحاولته الإسهام في تطوير التعليم، حيث تشتهر الحقيبة المدرسية في السعودية بثقل وزنها وكثرة محتوياتها.



ويحمل طالب المرحلة الابتدائية ما لا يقل عن ثلاثة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام يومياً أثناء ذهابه للمدرسة وعند عودته منها.



المخترع خالد الجبل قدم اختراعاً قد يساهم في فك الارتباط بين الثقل والحقيبة حيث قدم الحقيبة الذكية، والتي لاقت الكثير من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتضم الحقيبة الذكية التي جاءت بوزن كيلوغرام ونصف الكيلو بين محتوياتها جهاز كمبيوتر لوحي، يضم كافة المناهج الدراسية للطالب، إضافة لإمكانية مشاركة الطلاب ومعلميهم من خلال شبكة موحدة، ويأمل صاحب الاختراع أن تساعد حقيبته في تطوير التعليم وتحسين نتائج الطلاب المدرسية.



ويستطيع الطالب من خلال الحقيبة الذكية الإبلاغ عن أي مشكلة يواجهها، حيث تم تصميم مفتاح يتم من خلاله توجيه رسالة إلى ولي الأمر أو المعلم. إضافة لإمكانية حصول ولي الأمر على تقرير يومي يشمل أوقات الدخول والخروج من المدرسة، إضافة لمعرفة المستوى التعليمي والسلوكي لابنه.



وأثارت هذه الحقيبة إعجاب بعض مديري المدارس في السعودية، حيث تم طلب عدد من الحقائب لإحدى المدارس في منطقة الجوف.