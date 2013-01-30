20 غواصاً من القطيف يتأهبون لإسعاف أهالي تبوك

يعتزم عشرون غواصاً من محافظة القطيف المشاركة في إنقاذ وإسعاف أهالي تبوك نظراً للظروف القاسية التي يمرون بها جراء الأمطار والسيول في المنطقة، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، وفرق الغواصين في تبوك، وذلك لزيادة التلاحم الوطني بين أبناء الوطن الواحد وفقاً لصحيفة "الشرق".



وبيّن رئيس مركز نجوم الغواصين في القطيف علي حسن الدبيسي، أنه بعد رؤية الأخطار التي يتعرض لها أهل تبوك، أعلن عن حملة إغاثة لأهل تبوك عن طريق الغواصة، حيث تقدم عدد من الغواصين للمساهمة في هذه المهمة، فتم اختيار الأكفاء لصعوبة المهمة التي سيقدمون عليها، وعلى ذلك رشح عشرين غواصاً خلال يوم واحد، وفي حال تقدم مزيد من الغواصين الأكفاء سيتم ضمهم إلى المجموعة.



وأضاف أنه تمت مخاطبة الدفاع المدني كون المهمة ستكون تكميلية لمهمته، وللتنسيق معه وأخذ الإذن، والذي أكد بدوره استقرار الوضع حالياً، كما تم الاتفاق مع غواصي منطقة تبوك للاتصال فور الحاجة للمساعدة.



وبيّن أن الهدف من هذه المبادرة هو إنقاذ ومساعدة المواطنين في تبوك، مؤكداً أن الوطن قدم لهم الكثير ولابد من رد خدمات الوطن بمد يد العون لأبنائه مهما تكن المنطقة التي يحتاج أهلها للمساعدة، فكل مواطن في المملكة العربية السعودية هو جندي لها، ويجب أن يعطي كما أخذ.



وقال إن مجموعة غواصي القطيف شاركوا سابقاً في إنقاذ غرقى جدة ومساعدة الدفاع أثناء تعرض جدة للغرق، بالإضافة لمشاركة حرس الحدود أكثر من مرة في البحث عن المفقودين أو إنقاذ القوارب الغارقة.