العثيمين يأمر بفصل شباب الأيتام عن الصغار بجازان

زار أمس الأربعاء وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين, منطقة جازان في زيارة تعد الثانية خلال أقل من شهر, وقف خلالها على مشاريع الإسكان التنموي التابعة لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وفقاً لـ صحيفة "الوطن".

كما وجّه بفصل نزلاء دار التربية الاجتماعية ممن تجاوزوا الـ"18 عاما" عن الأيتام الأصغر سناً، وتوفير سكن مؤقت لهم حتى تنهي الوزارة إجراءات استئجار مبنى لهم.



ومن جانبه، أكد مدير دار التربية الاجتماعية الجديد خالد معافا فصل الأيتام الشباب عن الصغار ونقلهم من دار التربية الاجتماعية إلى شقق فندقية يمكثون بها مدة 60 يوما حتى يتم الانتهاء من إجراءات استئجار وتجهيز مقر يكون بمثابة مؤسسة خيرية بناءً على رغبتهم ومطالبهم.

وكشف عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لتحويل الدار إلى مؤسسة نموذجية تلبية لرغبة نزلاء الدار، مضيفاً أن الفصل بين الكبار والصغار سيسهل عملية التربية والإرشاد والمتابعة الدقيقة من قبل المختصين في الدار إلى جانب مراعاة خصوصية كل يتيم، علاوة على الارتقاء بتنفيذ البرامج التربوية والرياضية والترفيهية على مدار العام.



وقال إن الوزارة تسعى لتحقيق كل ما يوفر راحة النزلاء ويحقق مطالبهم، مبيناً أن عملية الفصل هي خطوة رائده تحسب للوزارة كما أنها خطوة تربوية خاصة للنزلاء الكبار من حيث استقلاليتهم وحريتهم في مبنى مستقل بهم يضمن متابعتهم من المختصين التربويين والاجتماعيين.



وأوضح عن أعمال الترميم التي تتم حالياً، وأن العمل جارٍ على تطوير وتجديد مبنى دار التربية الاجتماعية وتجهيزه بكافة الوسائل والتجهيزات من أثاث ومعدات رياضية ووسائل ترفيهية وتعليمية، إلى جانب تجهيز الملعب الرياضي وبناء بيت شعر ليكون ضيافة خاصة بالأيتام، مشيراً إلى أن أعمال التجديد والتطوير تتضمن إنشاء مسطحات خضراء واستكمال إنشاء المسبح وإعادة الدهانات الخارجية للمبنى.

ومن جانبهم، عبر الأيتام الذين التقتهم "الوطن" في مقر الشقق الفندقية عن سعادتهم بهذه الخطوة المميزة من الوزارة بتحويل الدار إلى مؤسسة نموذجية لرعايتهم.