3 لجان مكلفة بمواجهة آثار الأمطار الغزيرة في تبوك

باشرت اللجان الثلاث التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة تبوك، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، عملها في إطار الحرص على سرعة إنجاز المهام المحددة التي تكفل استمرار الجهود لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تبوك وما صاحبها من تدفق كبير للسيول المنقولة التي سالت على إثرها معظم الأودية في المنطقة وعدد من المحافظات وفقاً لـ صحيفة "الشرق".



وأوضح الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة، علي بن مصلح القحطاني، أن اللجنة الأولى برئاسة وكيل إمارة المنطقة، عامر بن محمد الغرير، وترتكز مهامها على متابعة الفرق الميدانية التي تعمل في الميدان، والتأكد من توفر كافة الإمكانيات والرفع بتقاريرها أولاً بأول عن الوضع وما تم الانتهاء من إنجازه، على أن ينبثق منها لجنة في كل جهة حكومية لمتابعة ما يخصها بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتقييم الوضع وما يجب عمله بشكل دقيق أولاً بأول.



وقال إن اللجنة الثانية برئاسة وكيل الإمارة المساعد، محمد بن عبدالله الحقباني، وترتكز مهامها على الاهتمام بأحوال المواطنين المتضررين والتأكد من أوضاع سكنهم وإعاشتهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات، إضافة إلى حصر كل ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمنازلهم، بما يضمن سرعة عودتهم إليها بعد التأكد من سلامتها من كافة النواحي.



وأضاف القحطاني أن اللجنة الثالثة برئاسة وكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية جميل بن عباس السحلي، وتتولى متابعة أوضاع التعليم العام والعالي والمعاهد والتأكد من سلامة وجاهزية كافة المباني والمنشآت والطرق المؤدية إليها، بما يضمن استئناف الدراسة بشكل سليم، كما سيكون هناك لجنة في جميع المحافظات برئاسة محافظ المحافظة للتنسيق مع هذه اللجان وتقوم بنفس المهام.



وذكر أن اللجان عقدت اجتماعاتها في الإمارة أمس، وناقشت كافة التفاصيل لمواصلة العمل في الميدان، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل على مدار 24 ساعة لضمان سرعة الانتهاء في أسرع وقت.



وأكد القحطاني أن تضافر الجهود والتنسيق التام والتعاون بين العاملين في الميدان والمواطنين الذين تفهموا وساهموا فيما تم اتخاذه من إجراءات استباقية أسهمت في الحفاظ على الأرواح، وهو الهم الأول والرئيس لكافة الأعمال، ومن ثم العمل الجاد لتقييم كافة الخطوات التي تم اتخاذها ومواصلة العمل في المشاريع التي تنفذها الإدارات الحكومية حالياً في المنطقة لمواجهة مثل هذه الأجواء والتأثيرات المناخية مستقبلاً، والتي أوشك العديد منها على الانتهاء.