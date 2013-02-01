"يوتيوب" يوقع مفحطاً سعودياً في قبضة الشرطة

تمكنت فرق البحث والتحري بمرور الرياض، من القبض على الشاب الذي انتشر له مقطع فيديو في "يوتيوب" قبل عدة أيام وهو يقوم باستيقاف سيارات العمالة بأحد شوارع الرياض التي لم يحدد موقعها، وسط تجمعات شبابية، ومن ثم إنزال قائدها بالقوة واستخدامها لممارسة التفحيط لعدة دقائق، بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض".

وراح الشاب، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو، يكرر تلك التصرفات أكثر من مرة على عدة سيارات، ما دفع كل من شاهد تلك المقاطع أو سمع عنها إلى استهجان تصرفه.

وتم القبض على الشاب، وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ٢٥ سنة، بعد جهود من البحث والتحري من قبل مرور الرياض، وبعد تكثيف الدوريات السرية، تمكن المرور من التعرف إلى الشخص وتحديد شخصيته وأماكن تواجده المعتادة ومراقبة تلك الأماكن. وجرى إيقافه رهن التحقيق تمهيداً لاستكمال كافة إجراءات التحقيق معه.