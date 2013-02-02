أول مركز تدريب بجدة لمكافحة "التسمم الغذائي"

أطلقت مدينة جدة أول مركز تدريب يهدف إلى تقليص حالات التسمم الغذائي عبر التأهيل الإلزامي لجميع الفئات العاملة في المنشآت الغذائية والصحة العامة بالمدينة. ويعتبر اجتياز الدورات التي يقدمها المركز شرطاً أساسياً في الحصول على الكرت الصحي الذي يخول للموظفين العمل في هذه المنشآت.

وتشمل برامج المركز كل ما يتعلق بالغذاء منذ تسلمه وتخزينه وتحضيره إلى جانب السلامة المهنية للعاملين وسلامة تعاملهم مع الغذاء التي قد تكون أحياناً سبباً في تلوثه.

وشرح الدكتور بشير أبو نجم، مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة، أن حضور الدورة يعتبر شرطاً أساسياً في الحصول على الكرت الصحي الذي يخول للمتدرب العمل في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

واعتبر في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن المركز الجديد من شأنه أن يخفف العبء على الجهاز الرقابي في البلديات، كما سيسهل مهمة المراقب الصحي لتعامله مع عمالة مؤهلة تعمل في بيئة وظروف صحية ملمة بأساسيات القواعد الصحية.

وأشار أبو نجم إلى أن الدورات سوف تساعد على الحد من الإهدار الاقتصادي نتيجة سوء التعامل مع الموارد، وما يصرف على علاج المتأثرين في حالات المرض.

وأوضح أن جميع برامج التدريب تتم عبر نماذج متكاملة لمطابخ ومطاعم للاطلاع على كيفية التعامل مع الغذاء، سواء من قلي الزيوت أو التقطيع، وعدم خلط الأغذية التي لا ينبغي خلطها، ومستوى تنظيف المواد الغذائية.

يذكر أن الدورات إلزامية على جميع العاملين في محلات تداول الغذاء من المطاعم والمطابخ والوجبات السريعة ومتعهدي الإعاشة والمخازن الغذائية والسوبر ماركت ومصانع المشروبات واللحوم والألبان ومعامل المياه، إضافة إلى العاملين في صالونات الحلاقة والمغاسل والمشاغل النسائية.

تقدم الدورات التي تعد الأولى من نوعها باللغات العربية والإنكليزية والهندية والإندونيسية والفلبينية والتركية والأردو.