الشورى بالكتيمي !

نشرت صحيفة الوطن، أمس، تصريحا لأحد أعضاء مجلس الشورى يؤكد فيه أن الإعلام هو السبب في إحباط مشروع بدل السكن للموظفين!، حيث يرى العضو أن تسرب خبر المناقشات الأولية للمشروع عبر وسائل الإعلام أدى إلى رفض المجلس للمشروع!، لم أفهم بالطبع لماذا صوت الأعضاء ضد التوصية ببدل السكن حال انتشار خبرها بين الناس؛ لذلك وضعت عدة احتمالات لتفسير هذا التصريح العجيب:



الاحتمال الأول أن وسائل الإعلام حرقت مفاجأة مجلس الشورى الذي اعتاد أن يطل علينا كل شهر بإنجاز غير متوقع، فقد اعتدنا أن يظهر المجلس فجأة على المواطنين الغافلين، ويقول لهم: (بخ.. عندي لكم مفاجأة!)، ولكن بعد أن سربت وسائل الإعلام أخبار المشروع لم يعد للمفاجأة أي طعم، لأن المجلس بمجرد أن يقول: (بخ) سيرد عليه المواطنون: (عارفين عندكم بدل سكن)!.

الاحتمال الثاني أن مجلس الشورى كان ينوي طبخ هذا المشروع بسرية تامة بعيدا عن عيون وزارة المالية كي يضعها فجأة أمام الأمر الواقع فتدفع بالتي هي أحسن، ولكن الصحافة (منها لله) سربت الأخبار إلى المواطنين الذين لا يحفظون الأسرار، فبدأ هؤلاء يثرثرون في الاستراحات والمقاهي وعند زوجاتهم عن بدل السكن حتى وصل الخبر إلى أسماع وزارة المالية التي غضبت وشعرت أن المجلس يفضل المواطنين عليها، فاضطر الأعضاء للتصويت ضد بدل السكن منعا للحزازات!.



الاحتمال الثالث أن تسريب مثل هذه الأخبار قد يشعر المواطنين أن المجلس قادر على تحقيق إنجازات فعلية تجعل حياتهم أفضل، فيطمعون وتبدأ طلباتهم التي لا تنتهي!، وهذا الطمع الشعبي قد يتسبب في إشغال وقت المجلس بمطالب المواطنين فلا يجد أعضاؤه وقتا لأداء أدوارهم البروتوكولية المعتادة، وهنا أقترح من باب الإنصاف أن يصرف لأعضاء المجلس (خارج دوام) في حال اضطرارهم لمناقشة مطالب المواطنين!.

الاحتمال الرابع ــ وهو الأقرب للواقع من وجهة نظري ــ أن مشروع التوصية ببدل السكن كان مشروعا شبه فردي أطلقه أحد الأعضاء وتقدم به إلى المجلس ثم صرح للصحف عن فحواه، فوجد زملاؤه أن في ذلك نوعا من أنواع الضغط عليهم أمام الرأي العام، فصوتوا ضد بدل السكن، وكأنهم يقولون لزميلهم: (خل ينفعك الرأي العام)!.

الاحتمال الخامس أن الأعضاء يعرفون أنهم حتى لو صوتوا جميعا مع إقرار بدل السكن، فإن ما سيصدر عنهم لا يتعدى كونه (توصية)، وتسريب الأخبار حول المناقشات للصحافة قد يعلق قلوب المواطنين في المجلس، فيعطون هذه (التوصية) حجما أكبر من حجمها الحقيقي، ويظنون أنها قرار نافذ؛ لذلك قرر أغلبية أعضاء المجلس التصويت ضد بدل السكن كي يقولوا إنهم هم الذين رفضوا وليس غيرهم!.

نقلاً لـ صحيفة "عكاظ"

