حرس الحدود يمنع القوارب من الإبحار بالمنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي في حرس الحدود في المنطقة الشرقية، العقيد البحري خالد خليفة العرقوبي، عن منع إبحار جميع قوارب الصيد والزوارق الصغيرة أمس، بسبب الأجواء المتقلبة، واستثنى القرار الزوارق واللنشات والقوارب الكبيرة المقاومة للرياح والأمواج العاتية، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وأشار المتحدث إلى أنه لم يتقدم أحد بالتصريح للخروج في البحر أمس، مضيفاً أن خبرة الصيادين تجعلهم لا يبادرون بالخروج إلى البحر بلا تصريح بسبب خبرتهم الطويلة في عالم البحار، لافتاً إلى أن حرس الحدود يتلقى تقارير الطقس من المركز الإقليمي للأرصاد، ويقوم بإبلاغها لجميع المراكز التي تقوم بدورها بإبلاغ الصيادين لتوخي الحيطة والحذر.

ونصح العرقوبي الصيادين عند نزولهم للبحر بعدم الابتعاد حتى يتمكنوا من العودة بشكل أسرع لو حدث أي طارئ، كما نصح أصحاب القوارب بالالتزام بتعليمات حرس الحدود وعدم النزول للبحار في حال تقلب الطقس وضرورة التقيد بالإرشادات ومعايير الأمن والسلامة.