سعودي يبني جسراً من الخشب ويحل أزمة السيول

لم يقف المواطن محمد لباد ضمن عشرات المواطنين والمقيمين الذين أعاقتهم السيول التي ضربت تبوك مؤخراً، متسببة في قطع طريق عمان الدولي، حيث بادر بشكل فردي لصنع جسر خشبي بسيط، وفقاً لصحيفة "الوطن".



"أبو لباد" كما يلقبه أهالي مركز بئر بن هرماس (60 كلم شمال تبوك) يقول "وصلت إلى المنطقة المقطوعة في الطريق أثناء توجهي إلى تبوك، ووجدت عشرات المواطنين والمقيمين يقفون عاجزين أمام المنطقة المقطوعة بسبب السيل، فبادرت إلى صناعة ممر عبارة عن جسر خشبي لحل المشكلة".



ويضيف أبو لباد أن فكرته بسيطة ولم تستغرق أكثر من 30 دقيقة، حيث عمد هو وأحد العمال الذين يعملون في مؤسسته إلى تجميع قطع من الخشب، وترتيبها بحيث تشكل جسر عبور فوق مسار السيل الذي يتجاوز عرضه 3 أمتار.



وفيما كان عشرات المواطنين والمقيمين ينتظرون على ضفتي السيل انتهاء "أبو لباد" من جسره الخشبي، بدأ أفراد من الدفاع المدني استحسان فكرته، ليبادروا بمساعدته في تنفيذ جسره الخشبي.



يذكر أن طريق عمان الدولي بمساربه قد توقف تماماً خلال الأيام الأولى من أحداث الأمطار التي شهدتها تبوك، حيث لجأ الدفاع المدني إلى استخدام "سلة الإنقاذ" في نقل المواطنين بين ضفتي السيل، فيما وضعت إدارة المهندسين التابعة للقوات المسلحة جسراً متحركاً لعبور السيارات.

