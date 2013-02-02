مستشفيات المملكة توظف 132 طبيباً مبتعثاً بعد تخرجهم من كندا

دفع برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي بـ132 طبيباً سعودياً للعمل في مستشفيات المملكة، وذلك ضمن دفعة الخريجين التي احتفت الملحقية الثقافية السعودية في كندا بتخريجهم في العاصمة الكندية أوتاوا، وفقاً لصحيفة "الرياض".



وشهدت مدينة أوتاوا تخريج أكثر من 800 خريج وخريجة، منهم 103 أطباء و29 طبيبة، فيما بلغ عدد الطالبات الخريجات 298 خريجة، وعدد الطلاب الخريجين 512 خريجاً، منهم 132 زمالة و18 دكتوراه و430 ماجستير و186 بكالوريوس و44 دبلوم، وبلغ عدد الخريجين في التخصصات الهندسية 34 خريجاً.

وسيطرت فعاليات معرض يوم المهنة الذي افتُتح قبيل حفل التخرج على أجواء الحدث، حيث أقيم المعرض على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وشاركت فيه أكثر من 33 جهة، عملت على استقطاب الخريجين للعمل فيها، وهم خريجو كل المراحل العلمية في تخصصات الطب بفروعه والهندسة بفروعها، والإدارة بفروعها وأقسامها والتربية، والعلوم بفروعه.

وقد قامت جامعات سعودية عدة عبر ممثليها في معرض "يوم المهنة" باستقبال طلبات الطلبة الخريجين الراغبين في العمل الأكاديمي واستكمال بياناتهم وعقد مقابلات شخصية منفردة مع كل منهم، على أن يتم التواصل معهم وفق الحاجات المتاحة في الجامعات وضوابطها.

وفي المقابل حضر في المعرض ممثلون لعدد من الجامعات الكندية المتميزة، حرصت على استقطاب خريجي البكالوريوس والماجستير لمواصلة دراستهم فيها، وفي الوقت ذاته أتاحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من خلال ممثليها في المعرض الفرصة للنخبة من الخريجين لمواصلة الدراسة فيها من خلال 11 تخصصاً في العلوم والهندسة.



وتقدم لهم الجامعة مكافأة شهرية وسكناً وعلاجاً، فيما التقى ممثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المعرض بالخريجين المتخصصين في الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي، بحثاً عن تغطية احتياجات الجامعة في هذه التخصصات.

وقد ضمت دفعة الخريجين عدداً من الطلاب المتفوقين والحاصلين على براءة اختراع، منهم المبتعث معاذ بوعائشة الذي اخترع جهازاً يخدم مرضى الشلل الكامل، وذلك باستخدام حركة اللسان لدى مريض الشلل الكامل بحيث يستطيع التحكم في الكرسي الإلكتروني معتمداً على نفسه، والتحكم أيضاً في الأجهزة الإلكترونية من حوله بالمنزل عن طريق استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتكس.



كما حصل المبتعث نايف المنتشري على براءة اختراع لابتكاره طريقة جديدة لتشخيص مرض الشريان التاجي دون الحاجة إلى صورة وعائية.



وحصل المبتعث إبراهيم النعمي على جائزة أفضل بحث علمي في جراحة المخ والأعصاب "المجال السريري" من جمعية البرتا لجراحة المخ والأعصاب، كما حصل المبتعث أنور العيساوي على الجائزة الكندية لأورام المثانة البولية لعام 2012.



وشارك في يوم المهنة كل من وزارة الصحة، وتحت مظلتها مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، مدينة الملك فهد الطبية، مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف لخدمة مناطق المملكة الشمالية، مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.



كما شاركت في المعرض عدة جامعات من مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وعدد من البنوك والشركات الخاصة.

