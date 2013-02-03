أبواب مغلقة!

الحديث اليوم عن نقطتين: الأولى عن هيئة حقوق الإنسان - الهيئة الحكومية كما يُعرّفها الكثيرون - هذه الهيئة من الجهات الغامضة في بلادنا.. ليس لها حضور يذكر.. فلا تكاد تعرف شيئاً عن جهودها لخدمة قضايا الناس، ولا عن أنشطتها، ولا إنجازاتها، بل ولا تعرف موقعها أين هو على الخارطة.. فإن كان لها جهود لا نعرفها - وهذا ما أتمناه - فهذا يؤكد أنها أخفقت وبامتياز في دورها الإعلامي. نريد أن نعرف باختصار: ما هي الحقوق التي تعمل على استعادتها الهيئة؟ وماذا يعمل هذا العدد من الموظفين المتفرغين والمتعاونين، وكيف يتم التصرف بأموالها.. أتمنى أن ترد الهيئة بالإنجازات والأرقام وتفتح أبوابها للرأي العام!



النقطة الثانية، تتعلق بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.. لا أكاد أفتح صحيفة خلال السنوات الماضية دون أن أجد خبراً صحفياً يتعلق بهذه الغرف!



لكن إن سألتموني ماذا يجري داخل هذه الغرف؟ فسأقول لكم: الله أعلم! هل ما ينشر من نشاطاتها حقيقي فعلاً؟! سأقول لكم: لا أدري! من المستفيد منها؟ لست متأكداً بالضبط!

آخر الأخبار - وهو خبر غريب - يقول إن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2013.. قرأت الخبر من أول سطر إلى آخر سطر.. بحثت عن ذكر لـ"مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل" فلم أعثر على شيء.. الخبر يتحدث عن الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي ستعرض أمام رجال الأعمال!



سلة حلويات لذيذة ـ "باتشي" ـ سيلتهمها رجال الأعمال داخل الغرفة.. وسيتركون للناس السؤال الأكبر: من المستفيد من هذه الغرف؟!



نقلاً لـ صحيفة "الوطن"

