الفلبين تصادق على 2000 عقد استقدام للسعودية

أكد عز الدين تاجو، السفير الفلبيني لدى السعودية، أن مصادقة سفارة بلاده على ما يزيد على ألفي طلب استقدام لعاملة منزلية، جاء بعد أن استوفت الجهات المستقدمة جميع الشروط المتفق عليها، والتي نصت عليها الاتفاقية الإطارية التي وقعها المسؤولون عن الاستقدام في كلا البلدين وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".



وتوقع السفير الفلبيني، وصول العاملات المنزليات إلى السعودية قريباً، فيما لم يحدد موعداً معيناً لوصولهن.



يأتي ذلك وسط ترقب الكثير من العائلات السعوديات التي قدمت طلباتها ولا تزال تنتظر وصول عاملاتها، ولا سيما أن بداية فتح الاستقدام من مانيلا كانت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 أي قبل نحو 90 يوماً.



وتمثل المصادقة على هذا النوع من الطلبات المرحلة الأولى من البدء في تدفق وصول الخادمات الفلبينيات لسوق العمل المحلي.



وأوضح السفير الفلبيني عدم وجود أي خلاف بين الجهات المعنية في بلاده مع شركات الاستقدام المحلية، داعياً في الوقت ذاته جميع الراغبين في الاستقدام من بلاده إلى ضرورة استيفاء الشروط المتفق عليها بين كلا البلدين.



وكان السفير الفلبيني قد أكد في وقت سابق، أنه لن يتم إدخال أي عامل أو عاملة فلبينية إلى السعودية، إلا بعقد عمل مصدق وموقع من صاحب العمل والعامل أو العاملة، مؤكداً أن الجوازات في مطارات الفلبين لديها تعليمات بضرورة التأكد من ذلك.



وأكد أن عقد العمل الذي تمت صياغته باتفاق بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية يضمن حق كل من العاملات المنزليات والكفيل، مشيراً إلى أن العقد يرسل إلى العاملة في الفلبين قبل مجيئها للعمل في السعودية لتوقيعه، مبيناً أن السفارة الفلبينية في الرياض تصادق على تلك العقود.



وأعلنت السفارة الفلبينية جاهزيتها للتصديق على العقود المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من بلادها المقدمة من مكاتب استقدام مرخصة ولديها تعاقدات مع مكاتب متخصصة في تصدير العمالة في دولة الفلبين ومعتمدة من جهة الاختصاص هناك.



وتأتي مصادقة السفارة الفلبينية على العقود، بعد أن أكملت نحو ست شركات استقدام محلية متطلبات الاستقدام المتعلقة بالجهات المعنية في مانيلا، إضافة إلى اعتماد السفارة لنحو 65 مكتباً محلياً، منها خمسة أنهت المتطلبات والبقية ما زالت في طور إكمال الاشتراطات.



وتشمل متطلبات الاستقدام من الفلبين: ''نموذج طلب، نسخة من شهادة ترخيص للاستقدام سارية المفعول من وزارة العمل مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة، نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول من وزارة التجارة والصناعة مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة''.



كما تتضمن المتطلبات أيضا، نسخة من هوية المالك أو الشخص المرخص من مكتب الاستقدام السعودي، ونسخة من رخصة الاستقدام سارية المفعول لمكتب الاستقدام الفلبيني، ونسخة من اتفاقية الاستقدام بين مكتبي الاستقدام السعودي والفلبيني، وطلبا للقوى، ورسما كروكيا أو خريطة من جوجل لموقع مكتب الاستقدام السعودي.

