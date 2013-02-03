الملك عبدالله يوصي المسؤولين بالاهتمام بالشعب وتحقيق العدل

أوصى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المسؤولين المعينين حديثاً بالاهتمام بالشعب، وخدمة الدين والوطن، وتحقيق العدل.

وقال في كلمة ألقاها في قصره في الرياض للمسؤولين الذين قاموا بأداء القسم، وهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان " خلوه راضي عنكم" في إشارة إلى الشعب السعودي.

واعتبر خادم الحرمين الشريفين أن خدمة الدين والوطن والشعب هي الأهم، وقال: "الشعب أهم شيء عندنا. شعبكم اجعلوه راضياً عنكم بالعدل والإنصاف والحق، وخدمة الدين والوطن عز لكم وشرف لكم وشرف لدولتكم".

ودعاهم إلى تطبيق الحق والعدل والإنصاف حتى لو على الابن أو الأخ.

وعيّن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجمعة الماضية، الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.



وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر أمرين ملكيين منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي،، أولهما إعفاء الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود خلفاً له.



أما الأمر الثاني فهو إعفاء الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلفاً له.

