سرقة سيارة إمام الحرم النبوي من أمام منزله

تعرض إمام الحرم النبوي الشريف، علي الحذيفي، لسرقة سيارته من أمام منزله بعد ظهر أمس، فيما أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام، بحسب صحيفة "الحياة"، أن مركز شرطة أحد تلقى بلاغاً في الساعة التاسعة مساء أمس من إمام الحرم النبوي الشريف علي الحذيفي، يفيد بأن سيارته المرسيدس تعرضت للسرقة من أمام منزله.



وأكد أنه تم تعميم أوصاف ونوع السيارة على جميع مراكز الأمن ونقاط التفتيش داخل منطقة المدينة وخارجها، منوهاً بأن عمليات البحث عن السيارة لا تزال جارية.