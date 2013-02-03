معلمة في مهب الريح!! شيء مؤلم أن نقرأ كل يوم عن مقتل معلمة أو أكثر في حادث مروري وهي في طريقها لأداء رسالتها التعليمية في إحدى القرى أو الهجر في أعماق الصحراء أو حتى في أعالي الجبال.

والمؤلم أكثر غياب الحلول المبتكرة التي تمنع تكرار ذلك وكأن أرواح المعلمات لاتساوي شيئاً.

كم هي النداءات التي تلاشت مع الروتين والملفات المتراكمة لسنوات؟ وكم هي الاقتراحات التي لم تتجاوب معها وزارة التربية والتعليم تاركة حياة معلماتنا في خطر دائم مع صباح ومساء كل يوم.

ندرك حق بناتنا أينما كنّ في التعليم، وندرك أيضاً حاجة المعلمة لهذه الوظيفة التي لاتملك إلا القبول بها حتى لو تركت بسببها رفاهية المدينة وأمان العائلة، ولكن هل يعقل أن يظل الحال على ماهو عليه؟!

تخيلوا معي مدرسة نموذجية للبنات في قرية صغيرة، ومساكن خاصة وآمنة للمعلمات يخصم إجارها من راتبهن الشهري حتى لاتتعلل الوزارة بغياب المخصصات المالية لذلك.

تخيلوا معي قيام الوزارة بتأهيل وتعليم فتيات تلك القرية وتشجيعهن للعودة للتدريس بين أهلن وذويهن.

تخيلوا معي تسهيل توظيف المعلمة وزوجها إن كان في سلك التعليم معا في تلك القرية حتى لاتتفكك الأسرة بغياب أحدهما الدائم، وحتى لانرى هذا الدم الطاهر على طرقاتنا التي أصبحت صفحة مليئة بقصص الحزن والألم.

في الأخير.. لنا الحق في أن نتخيل ونحلم، ويبقى التنفيذ واجباً ملحاً على وزارة التربية والتعليم حتى لاتترك حياة معلماتنا في مهب الريح.



نقلاً لـ صحيفة "الرياض"

