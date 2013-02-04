إحباط تهريب 86 ألف حبة مخدرة داخل أكياس قهوة وحلوى بالدمام

أحبط رجال الجمارك في مطار الملك فهد الدولي تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها 86 ألف و235 حبة مخدرة، كانت مخبأة في أكياس قهوة وعلب حلوى "المعمول"، ومجهزة بطريقة مصنعية مُعدة خصيصاً للتهريب.

وأكد الأستاذ يوسف الزاكان، مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، أنه تم اكتشاف الحبوب المخدرة في أكياس قهوة وعلب حلوى "المعمول" وكانت طريقة التهريب بشكل مصنعي مُجهز خصيصاً لغرض التهريب، ولكن بفضل الله ثم بفضل جهود رجال الجمارك في جمرك مطار الملك فهد حالت دون ذلك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض"، فقد شدد الزاكان على يقظة رجال الجمارك في جمرك مطار الملك فهد الدولي وسعيهم الحثيث في منع كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وفي ذات السياق تمكن رجال الجمارك في مطار الملك فهد الدولي من إحباط تهريب 370 حبة مخدرة داخل أحشاء بطتين مجمدتين، حيث لجأت مهربة عربية إلى أحشاء بطتين مُجمدتين لتُخفي بداخلهما 370 حبة من حبوب الترامادول المخدر, إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون دخول الممنوعات.

وقال الزاكان إنه "أثناء قيام المراقب الجمركي بتفتيش أمتعة الراكبة لوحظ جسم غريب بداخل أحشاء بطتين مُجمدتين في داخل الحقيبة وعند تفتيشها يدوياً تم العثور على الممنوعات داخل 37 شريطاً, في كل شريط عشر حبات من الترامادول".

وأشار الزاكان إلى أن المهربة لم تُصرح بالكمية قبل البدء بالتفتيش، مفيداً أنه تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.