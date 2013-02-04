إنشاء مدينة ملاهٍ في "أبوت أباد" مكان مقتل بن لادن

أعلنت السلطات في مدينة أبوت أباد الباكستانية، حيث قتلت وحدة كومندوس أمريكية في مايو/أيار 2011 زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أنها ستشيّد قريباً مدينة ملاهٍ وحديقة حيوانات ومطاعم.

ومن خلال هذا المشروع الذي سيبدأ تطبيقه في الربيع على مساحة 200 هكتار، تأمل حكومة ولاية خيبر بختنخوا تنشيط السياحة.

كما نفت حكومة خيبر بختنخوا أن يكون المشروع يرمي إلى تغيير صورة المدينة الهادئة التي أصبحت فجأة في 2011 رمزاً إسلامياً محرجاً للبلاد.

وصرح سيد عقل شاه، الوزير المحلي للسياحة والرياضة "ستمتد مدينة الملاهي أولاً على مساحة 20 هكتاراً على أن توسع إلى 200 هكتار". وقال "سيضم المشروع معارض تاريخية وحديقة حيوانات ومطاعم".

وقال إن أعمال بناء مدينة الملاهي ستبدأ في نهاية فبراير/شباط أو مطلع مارس/أذار وتستمر ثماني سنوات، وخصص مبلغ 22 مليون يورو لذلك.



كما تعتبر أبوت أباد الواقعة على بعد 50 كلم شمال إسلام أباد وضواحيها، وجهة سياحية شعبية للباكستانيين بفضل طقسها المعتدل، وفي المدينة أيضاً أكبر أكاديمية عسكرية في باكستان، وقربها من منزل بن لادن طوال خمس سنوات أثار انتقادات للجيش الباكستاني بعدم الكفاءة أو بالتواطؤ مع شبكات إسلامية متشددة.

وقال شاه "لا علاقة لهذا المشروع بأسامة بن لادن. نحاول تشجيع السياحة والملاهي في الولاية. وهذا مجرد مشروع ضمن سلسلة مشاريع".

يذكر أنه خلال فبراير/شباط 2012 هدمت السلطات الباكستانية خلال يومين منزل بن لادن في أبوت أباد.