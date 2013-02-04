ارتفاع عدد المدمنات في السعودية إلى 90 حالة شهرياً

يشهد مستشفى الأمل بجدة ارتفاعا في معدل حالات الإدمان بين النساء منذ افتتاح القسم الخاص بهن في المستشفى بسعة 22 سريرا للتنويم، إذ اتضح إشغالها في بعض الأوقات كاملة.

وقالت استشارية الطب النفسي بالمستشفى نفسه الدكتورة فاطمة محمد كعكي إن "القسم النسائي الذي يعمل منذ سنتين ظل يشهد ارتفاعا في عدد الحالات التي تصل إليه يوميا، بمعدل أكثر من ثلاث حالات، أغلبها تصل طوعا، والبعض الآخر عن طريق أسرها أو عن طريق الجهات الأمنية".



وأوضحت د. كعكي أنه يتم علاج بعض هذه الحالات جماعيا أو أسريا أو انفراديا، حسب شدة ووضع كل حالة، مضيفة أن "العلاج لا يتوقف على الأدوية والعقاقير التي يتم صرفها من قبل المستشفى، بل هناك علاج سلوكي وآخر تأهيلي وعلاج أسري".

وكشفت أن أكبر الحالات سنا التي وصلت إلى المستشفى تجاوز عمرها 50 عاما، فيما تتراوح أعمار أغلب الحالات من 15 عاما إلى 30 عاما. بحسب صحيفة "اليوم".



لافتة إلى أن أغلب هذه الحالات وقعت في الإدمان بسبب التفكك الأسري وعدم المراقبة الأسرية لصغار السن، بينما جاء وقوع البعض فيه عن طريق رفقاء السوء، حيث إن التشخيص للحالات يتم مع أخذ معلومات عن تاريخ الوقوع في المخدرات والأسباب التي أدت إلى ذلك.



وتشير الإحصائيات، وفق ما ذكرت الدكتورة كعكي، إلى أن غالبية الحالات التي وقعت في المخدرات من النساء ناتجة عن التفكك الأسري والبعض ناتج عن الفراغ.