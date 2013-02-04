الداخلية تكرم أفراداً ساهموا بالقبض على "مفحّط"

أمر وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، بتكريم الأفراد الذين ضبطوا جانياً كان سلب مركبة تُقِلّ عدداً من العمال، وقام بالتفحيط بها أمام مجموعة من المتجمهرين.



وجاء التكريم تقديراً لإلقاء القبض على الجاني على الرغم من أن المعلومات عنه كانت شحيحة جداً حتى في مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع "يوتيوب".

وشرح مدير الإدارة العامة للمرور في الرياض، اللواء عبدالرحمن المقبل، أن التحليل الدقيق للمعطيات التقنية والرقمية وقاعدات البيانات المتوافرة لرجال الأمن في السعودية، إضافة إلى تعاون المواطنين، ساهم بتسريع عملية إلقاء القبض على الجاني.



وأشاد في حديثه لقناة "العربية" بمهنية رجال الأمن السعوديين، مشيراً إلى ما يتمتعون به من دقة عالية في الرصد والتحليل والمتابعة لضبط الحالات الأمنية.



وأكد المقبل أن وزير الداخلية يتابع عن كثب كل القضايا التي تؤثر في أمن المواطنين والمقيمين في السعودية.



وكشف وجود تعليمات صارمة بضرورة تعامل رجال الأمن والمرور، خاصة بحزم وقوة مع المخالفين، مضيفاً أن رجال الأمن هؤلاء أعطوا صلاحيات بإيقاف أي مركبة تمارس تهوراً جنونياً مهما كانت الظروف، خاصة إذا كانت مخفية الهوية، كأن تكون منزوعة اللوحات.