تباين الآراء بين المغردين حول "توظيف الفتيات في الصيدليات"

ردود أفعال متباينة شهدتها ساحة "تويتر" بعد تصريح وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اعتزام الوزارة توظيف الفتيات في الصيدليات الأهلية قريباً، وذلك بعد توفير بيئة العمل المناسبة واللائقة بالسيدات، على حد قوله.

وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن عدداً كبيراً من المغردين أشادوا بهذه الخطوة من وزير العمل، والتي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل للنساء في القطاع الخاص والحد من مشكلة البطالة، مشترطين أن تلتزم الوزارة بتوفير البيئة المناسبة لذلك تحت ضوابط وأنظمة شرعية لحمايتهن، حيث غرد أحدهم قائلاً: "لسنا ضد التوظيف ولكن ما المانع أن يكون التوظيف ضمن ضوابط تكفل للفتاة العمل في بيئة بعيدة عن الاختلاط وخطره".

فيما شدد البعض على ضرورة تقنين ساعات عمل الفتيات في هذه الصيدليات إن تم تطبيق ذلك في المستقبل وعدم إلزامهن بالعمل لأوقات متأخرة من الليل، إضافة إلى اقتصار تعاملهن مع النساء دون الرجال، حيث علقت إحدى المغرادات قائلة: "من وجهة نظري أنه يجب أن تكون للفتاة وظيفة بشكل محدود بما يخص النساء، هناك أمور تخجل المرأه أن تستفسر عنها من رجل".

وأضاف مغرد آخر: "يجب أن يكون تعاملها مع النساء فقط وأوقات نهاية الدوام لا تكون حتى وقت متأخر".

وعلى النقيض من ذلك اعتبر آخرون أن هذه الخطوة قد لا تضع خريجات الصيدلة في المكان المناسب لهن، مطالبين وزير العمل بضرورة إيجاد فرص عمل بديلة للفتيات وأكثر أمناً.

