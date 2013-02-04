خادمة تقتل طفلها وتخفي جثته بمنزل كفيلها

أقدمت خادمة آسيوية في العقد الثالث من العمر على قتل طفلها، بعد أن أنجبته داخل دورة مياه، وخبأت جثته بمستودع في منزل كفيلها.



وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، إن مركز شرطة شمال الدمام تلقى بلاغاً من مواطن في العقد الثالث من العمر أفاد من خلاله، أنه وعند مراجعته للمستشفى مصطحباً خادمته للكشف عليها بعد أن لاحظ ظهور بعض التغيرات الصحية عليها في الآونة الأخيرة، حيث أخبره الطبيب المختص بأنها قد أنجبت حديثاً.



وأضاف المواطن "باشر المختصون بمركز الشرطة التحقيق مع الخادمة، وتبين أنها مقيمة آسيوية في العقد الثالث، وأشارت التحقيقات معها إلى أنها حملت سفاحاً من علاقة غير شرعية مع سائق كفيلها الذي هرب من المنزل بعد أن علم بحملها، فيما أقدمت الخادمة على إجهاض الطفل بعد ولادته بدورة المياه خوفاً من اكتشاف أمرها".



وأشار المقدم الرقيطي إلى العثور على الطفل المتوفى بمستودع المنزل، وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية من قبل الطبيب الشرعي، فيما تم إيقاف الخادمة للتحقيق معها. وفقا لـ"عكاظ".