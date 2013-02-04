لقاء علمي يبحث تطوير شهادة طب الأسنان في السعودية

انعقد مؤخراً في الرياض أول لقاء سنوي علمي لإصلاح الأسنان، دارت خلاله مناقشات طبية وعلمية، بحضور مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين في طب الأسنان.



وخلال فعاليات اللقاء، تمت مناقشة كيفية تطوير البرنامج التخصصي في هذا المجال ليصبح منافساً على المستوى العالمي، وكيفية تطوير هذا العلم الطبي في السعودية.



وشهد اللقاء أيضاً مسابقة للأطباء الملتحقين ببرنامج الشهادة التخصصية لإصلاح الأسنان. وأوضح الدكتور سطام الشيحة، رئيس اللجنة المنظمة للقاء، مدى أهمية هذه المسابقة، مشيراً إلى أن من أهم أهداف اللقاء تحفيز الأطباء الملتحقين في برنامج الشهادة التخصصية السعودية لإصلاح الأسنان على المنافسة العلمية للوصول الى أعلى المستويات.

وشدد الشيحة على أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث أنه يساهم في دعم الطبيب السعودي وفي تطوير طب الأسنان في المملكة من خلال البحث ونقاش مكامن الضعف في التخصص ومعالجته بشكل علمي وعملي.



وفي السياق نفسه، كرم اللقاء البرفسور عبد الله الشمري، أول رئيس للمجلس العلمي لطب الأسنان، لما قدمه من جهود في المجال التعليمي الطبي العام، وفي مجال شهادة التخصص السعودي في طب الاسنان خاصة.



وتحدث البروفسور الشمري بعد تكريمه، عن مشواره في إنشاء شهادة التخصص السعودية، الذي لم يكن سهلاً، حسب قوله، مشدداً على النجاحات التي تحققت بعد مجهود علمي كبير.

ومن جهتها أعربت الدكتورة ريم الضلعان رئيسة اللجنة العلمية لشهادة التخصص السعودية لإصلاح الأسنان، عن فخرها بالإنجاز الذي وصلت إليه هذه الشهادة.



وقالت: "عكس النجاح المميز للقاء الذي ينظم سنوياً في السعودية، المجهود الكبير الذي بذله البرفسور السعودي عبد الله الشمري، ودعمه غير المحدود في مجال طب الاسنان، وهو من ساهم في وجودنا هنا اليوم وتحقيق هذا التميز على أرض المملكة".



إلى جانب تكريم البرفسور عبد الله الشمري، كرمت اللجنة المنظمة للملتقى الأعضاء السابقين للجنة العلمية لإصلاح الأسنان والمشرفين على مراكز التدريب السابقين، لجهودهم في تطوير علم طب الأسنان في المملكة.

